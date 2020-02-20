  • الخميس 20 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

اجتماع مهم في مجلس الوزراء بشأن سد النهضة

السلطان قابوس

حذف اسم السلطان قابوس من النشيد الوطني

الاهلى والزمالك

كأس السوبر.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك

الجامع الأزهر

الأزهر: الهجوم على مقهيين بألمانيا «إرهاب موجه» من اليمين المتطرف

الأهلي

الأهلي يتقدم بهدف على الزمالك والحكم يلغيه

بلطجية يلقون بشخص من البلكونة بالإسكندرية

فيديو.. بلطجية يقتحمون منزلاً ويلقون بشخص من البلكونة بالإسكندرية

شيما الحاج وخطيبها

أول صور من خطوبة شيما الحاج لرجل أعمال مشهور

نانسي عجرم وزوجها والمحامية

انتهاء التشريح..محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

الرقابة الإدارية

ضبط تشكيل عصابي من 7 محافظات بينهم مسؤولين

فتاة تبلغ عن إصابة صديقها بـ «كورونا»

رفض صديقها الاعتذار لها.. فأبلغت عن إصابته بـ «كورونا»

رسميًا..

«كاف» يُحدد موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

الرياضة

كاف
كاف
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يُحدد موعد مباراة صن داونز بدوري الأبطال

#

تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك بإفريقيا

#

موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

#

اتحاد الكرة يحدد موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

المصريون

الزمالك

الاهلى

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي موعد مباريات دور الـ8 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها ممثلا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في أحد فنادق مدينة "6 أكتوبر"، ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب بين الفريقين في 29 فبراير الجاري ثم الإياب 6 مارس المقبل على الترتيب.

وحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للكاف، فإن الزمالك سيلتقي مع الترجي التونسي يوم الجمعة 28 فبراير في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس اليوم تلعب مباراة الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي في الدار البيضاء، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه الأهلي مع صن داونز يوم السبت 29 فبراير في السادسة مساءً ، لتقام بعدها مواجهة الوداد المغربي على أرضه مع النجم الساحلي التونسي الساعة التاسعة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "الكاف" الحكم الكونغولي، جون جاك نجامبو ندالا، ليدير لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر له يوم 29 فبراير الجاري بمصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «كاف» يُحدد موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك
» أمريكا تفرض عقوبات قاسية على إيران
» صالح جمعة يفاجئ زملائه قبل مواجهة الزمالك
» مصرع تسعة أشخاص بسبب «كورونا» في إيران
» الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف بغداد بونجاح
» الدوري السعودي.. الشباب يحقق فوزًا صعبًا على ضمك
» خطة إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنات في القدس
» صورة.. محمد صلاح يتوعد أتليتكو مدريد
» مظاهرة بالجرارات في هولندا احتجاجًا على سياسات الحكومة
» طارق العشري مديرًا فنيًا للمصري خلفًا لـ«جلال»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان