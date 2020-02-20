الأزهر: الهجوم على مقهيين بألمانيا «إرهاب موجه» من اليمين المتطرف

أعرب الأزهر عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي على مقهيين لهما طابع شرقي بمدينة هاناو الألمانية مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا وسقوط عدد من المصابين.

ووصف الأزهر في بيان، الحادث الذي ارتكبه يميني متطرف بـ "الجريمة النكراء"، واضعًا إياه في إطار ما سماه بـ "إرهاب موجَّه من قبل اليمين المتطرف".

وقال إن "أي توصيفات أخرى لهذه الجريمة تهون من وحشية القاتل هي توصيفات عنصرية تبرر القتل وتخدم جماعات العنف والإرهاب".

وشدد الأزهر على أن "اليمين المتطرف خطر يهدد العالم ولا تقل جرائمه بشاعة عن إرهاب "داعش"، داعيًا إلى "ضرورة مكافحة إرهاب اليمين المتطرف الذي ينمي خطاب الكراهية ويستبيح الدماء ويقف حجر عثرة أمام تحقيق الأمن والسلام العالمي، ويعرقل عملية الاندماج والوئام داخل المجتمعات".

ووقع هجوم مسلح مزدوج بمدينة "هاناو" الألمانية مساء الأربعاء؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص – بينهم 5 أتراك - وإصابة 9 آخرين بجروح.

وداهمت قوات الأمن الألماني منزل الإرهابي العنصري منفذ الهجوم "توبياس. ر" (47 عامًا)؛ حيث عثرت في الداخل على جثته وجثة والدته البالغة من العمر 72 عامًا.

كما عثرت الشرطة على خطاب يعترف فيه المتهم بجريمته، ومقطع فيديو نشره قبل ارتكاب الجريمة وعبَّر فيه عن أفكاره اليمينية المتطرفة، وكراهية المهاجرين والعرب والمسلمين.