الأهلي يتقدم بهدف على الزمالك والحكم يلغيه

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الاهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بهدفين نظيفين

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الاهلى

هدف

السوبر

شكل النادي الأهلي تهديدًا حقيقًا على مرمى نادي الزمالك في أول 40 دقيقة في الشوط الأول، في أكثر من هجمة خطيرة، والتي أسفرت إحداها عن إحراز هدفًا للأهلي في شباك الزمالك، لكن سرعان ما ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 12 سجل جيرالدو هدفا للأهلى بعدما مرر محمد هاني الكرة إلى حسين الشحات في الجبهة اليمنى، وأرسلها الشحات عرضية أرضية ليضعها جيرالدو في الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته محتسبًا تسلل الشحات، وأيده حكم الفيديو.

فيما هدد مصطفى محمد مرمى الأهلي، وتسلم الكرة بشكل مميز على حدود منطقة جزاء الأهلي، قبل أن يسدد لكن كرته ذهبت أعلى المرمى.

وتقام بطولة السوبر بين الأهلي والزمالك باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، وسط حضور جماهيري كبير.


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