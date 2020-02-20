» الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف بغداد بونجاح

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أمير سعد

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المصريون

السد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري، على خلفية الصورة التي نشرها الموسم الماضي عقب مباراة الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي السد القطري على "تويتر": "الإتحاد الآسيوي يوقف #بغداد_بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين ذهابًا و إيابًا وذلك على خلفية هجومه على حكم مباراة #السد و الهلال في ذهاب نصف نهائي #دوري_ابطال_آسيا 2019 !!!".

ونشر بونجاح صورة ثم حذفها بعدها بقليل من على حسابه عبر "إنستجرام"، بعد نهاية المباراة والتي إنتنهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1 وطرد مدافع السد عبد الكريم حسن متهم الحكم بـ"الرشوة".

وقاد بونجاح منتخب الجزائر للتتويج العام الماضي ببطولة أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر، كما أنه يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري القطري برصيد 13 هدفا.


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