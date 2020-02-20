انتهاء التشريح..محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

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قتيل فيلا نانسي عجرم

كشفت المحامية رهف رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، المعروف بـ قتيل فيلا  الفنانة نانسى عجرم، الذي قتله زوجها الدكتور فادي الهاشم بدعوى دفاعه عن النفس، بعد اقتحام فيلته، مفاجأة جديدة في القضية.

وأوضحت المحامية، أنه تم الانتهاء من تشريح جثمان القتيل مرة أخرى، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به، مشككة في التقرير الذي صدر من قبل، ومؤكدة أن نتيجة التشريح ستفجر مفاجآت جديدة وتكشف الحقائق، مدعية أنها ستغير مجرى القضية.

وكتبت المحامية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" صرح الأستاذان وائل شريف ورهاب بيطار أن لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص".

ومن الجدير ذكره أن جثمان القتيل لم يدفن بعد، وما زال في ثلاجة المستشفى في بيروت، بعد أسابيع من الواقعة.

قالت المحامية السورية رهاب بيطار، إن فريق الدفاع تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان (نيقولا منصور)، بمعاينة مسرح الجريمة مجددًا، كخطوة جديدة في المجريات الأولى بالقضية.

وأضافت، أن فريق الدفاع تقدم أيضًا بطلب لإعادة تمثيل واقعة قتل محمد حسن الموسى، من قبل فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم)، وذلك في مكان وقوع الجريمة (فيلا الفنانة اللبنانية).

ولم يحسم القضاء بعد القضية التي أثارت الرأي العام العربي، حيث عقدت المحكمة جلسة الأسبوع قبل الماضي واستمعت إلى أقول فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، وتم إطلاق سراحه على ذمة القضية.


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