تعليق مفاجئ من الصحة العالمية على دستور مصر 2014

قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدي مصر، الدكتور جون جابور، إن مؤتمر اليوم جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وأضاف «جابور»، خلال المؤتمر لأول للتغطية الصحية الشاملة الخميس، أن حصول المواطنين على الخدمات الصحية في الدولة، يعد أحد مبادئ تطبيق العدالة الاجتماعية.

وتابع، أن الدولة المصرية تكفلت بحق الصحة للجميع، خلال دستور 2014، فضلًا عن إصدارها قانون التأمين الصحي الشامل في 2017.

كما أعرب عن سعادة مكتب منظمة الصحة العالمية، بمبادرات مصر على الجوانب الفنية في القطاع الصحي، خاصة قانون التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في الدولة.

وبدوره وجه ممثل منظمة الصحة لدي مصر، الشكر لجميع العالمين بالقطاع الصحي، واصفًا إياهم بأن عملهم مخلص ودؤوب من أجل الارتقاء بصحة المواطنين المصريين.

ومن جهته تبنى الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، استراتيجية شاملة تقوم على مبدأ الصحة للجميع، حسبما ذكر الدكتور جون جابو.

والجدير بالذكر، أن ممثل منظمة الصحة العالمية لدي مصر، قال إن مصر سجلت حالة واحدة فقط من فيروس كورونا، نافيًا ما زعمه البعض عن إصابة أشخاص أخرى.

وشدد خلال مؤتمر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية، حول فيروس كورونا الجديد «COVID-19 ».