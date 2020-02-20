» مصرع تسعة أشخاص بسبب «كورونا» في إيران

أعلنت تقارير إيرانية محلية، عن مصرع تسعة أشخاص على الأقل، من جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، المنتشر من الصين.

وأشارت إلى أن 35 شخصا على الأقل أصيبوا بالفيروس في محافظة قم، وهو ما دفع السلطات الإيرانية لمنع إقامة التجمعات الدينية في المحافظة.

فيما نفت وزارة الصحة الإيرانية تلك التقارير المحلية، وقالت بأن 5 حالات فقط مصابة بالفيروس.

وقررت محافظة ميسان، جنوب شرقي العراق، اليوم الخميس، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، بينما تسعى محافظة واسط لغلق منفذها مع هذا البلد الجار، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا".