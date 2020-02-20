  • الخميس 20 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والزمالك

كأس السوبر.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك

قوات تركية

لقطات حية.. اندلاع حرب في سوريا مع تركيا

فتاة تبلغ عن إصابة صديقها بـ «كورونا»

رفض صديقها الاعتذار لها.. فأبلغت عن إصابته بـ «كورونا»

أرشيفية

وفاة مخرج شهير ووالديه وشقيقته بـ«كورونا»

بطلة فيديو كليب أنا بنت مكة

«بنت مكة» تهز السعودية وقرار رسمي عاجل

نتنياهو

خطة إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنات في القدس

سعد محمد

تدهور مفاجئ .. نقل نجم الزمالك إلى مستشفى خليفة الدولي

أمير الكويت

مصر تحصل على قرض جديد من الكويت

الرئيس عبد الفتاح السيسي

5 قرارات مهمة من "السيسي" بشأن القضاء

رانيا يوسف

بعد الفيديو الراقص..هجوم شرس على رانيا يوسف بسبب "الخمور"

أخر تطورات حالة ناشئ الزمالك بعد نقله للمستشفى

الرياضة

سعد محمد
سعد محمد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر

#

أول تعليق لـ"دراجي" بعد الهجوم على الزمالك

#

شاهد.. بكاء طارق يحيي بعد فوز فريقه على الزمالك

#

شرط صادم يضعه مصطفى محمد للتجديد للزمالك

المصريون

الزمالك

ناشئ الزمالك

كشف مسئولو بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الإمارات عن تحسن حالة سعد محمد، ناشئ الفريق الأبيض مواليد 2000، المُصاب بسرطان الدم.

ياتي هذا بعد نقله إلى مستشفى خليفة الدولى بالأمس على هامش تواجده لحضور مباراة فريقه مع الأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامته فى السابعة مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد، بأبو ظبى.

ومن المقرّر أن يتواجد اللاعب في مباراة الزمالك و الأهلى بالسوبر المصرى مساء اليوم ، بعد ان تحسنت حالته الصحية ومغادرته للمستشفى منذ قليل. حيث يقوم مسؤولو البعثة بمتابعة حالة اللاعب مع المستشفى للتاكد علي سلامته .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك
» كأس السوبر.. «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي
» مصر تحصل على قرض جديد من الكويت
» مصرع تسعة أشخاص بسبب «كورونا» في إيران
» إلغاء إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح والباقر وعلا القرضاوي
» أخر تطورات حالة ناشئ الزمالك بعد نقله للمستشفى
» حافلتا الأهلي والزمالك تصلا ملعب محمد بن زايد
» طارق العشري مديرًا فنيًا للمصري خلفًا لـ«جلال»
» مؤمن زكريا يطير للإمارات لحضور السوبر المصري
» مظاهرة بالجرارات في هولندا احتجاجًا على سياسات الحكومة
» صورة.. محمد صلاح يتوعد أتليتكو مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:21 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان