» أخر تطورات حالة ناشئ الزمالك بعد نقله للمستشفى

20 فبراير 2020 - 05:33 م

كشف مسئولو بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الإمارات عن تحسن حالة سعد محمد، ناشئ الفريق الأبيض مواليد 2000، المُصاب بسرطان الدم.

ياتي هذا بعد نقله إلى مستشفى خليفة الدولى بالأمس على هامش تواجده لحضور مباراة فريقه مع الأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامته فى السابعة مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد، بأبو ظبى.

ومن المقرّر أن يتواجد اللاعب في مباراة الزمالك و الأهلى بالسوبر المصرى مساء اليوم ، بعد ان تحسنت حالته الصحية ومغادرته للمستشفى منذ قليل. حيث يقوم مسؤولو البعثة بمتابعة حالة اللاعب مع المستشفى للتاكد علي سلامته .