  • الخميس 20 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم وزوجها والمحامية

انتهاء التشريح..محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

الاهلى والزمالك

كأس السوبر.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك

قوات تركية

لقطات حية.. اندلاع حرب في سوريا مع تركيا

فتاة تبلغ عن إصابة صديقها بـ «كورونا»

رفض صديقها الاعتذار لها.. فأبلغت عن إصابته بـ «كورونا»

أرشيفية

وفاة مخرج شهير ووالديه وشقيقته بـ«كورونا»

بطلة فيديو كليب أنا بنت مكة

«بنت مكة» تهز السعودية وقرار رسمي عاجل

نتنياهو

خطة إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنات في القدس

سعد محمد

تدهور مفاجئ .. نقل نجم الزمالك إلى مستشفى خليفة الدولي

أمير الكويت

مصر تحصل على قرض جديد من الكويت

الرئيس عبد الفتاح السيسي

5 قرارات مهمة من "السيسي" بشأن القضاء

مقتل 50 وتدمير دبابات..

لقطات حية.. اندلاع حرب في سوريا مع تركيا

عرب وعالم

قوات تركية
قوات تركية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إجراء أمريكي جديد ضد تركيا

#

بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع بسوريا والعلاقات الثنائية

#

وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي هذا الأمر الهام

#

دولة إسلامية كبيرة تدعم تركيا فى سوريا

سوريا

روسيا

تركيا

حرب

بدأت القوات التركية في شن هجوم عسكري عنيف، ضد مواقع تابعة لجيش سوريا التابع لبشار الأسد والمدعوم من روسيا، والذي أسفر عن مقتل 50 جنديًا من الجيش السوري، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت "الدفاع التركية"، أنها دمرت 5 دبابات وناقلتي جنود وعربة بيك آب مزودة بسلاح رشاش.

فيما وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن مقاتلاتها من طراز سو 24 الروسية دمرت دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن الغارات الروسية مكنت قوات الجيش السوري من صد هجمات للمسلحين بنجاح في المنطقة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية إنها مكنت قوات الجيش السوري من صد هجمات للمسلحين بنجاح في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت آليات تابعة للمسلحين مزودة بأعيرة ثقيلة.

واتهمت الوزارة، تركيا بتقديم الدعم وسلاح المدفعية لللفصائل المسلحة الإرهابية، مؤكدة أنهم اخترقوا دفاعات الجيش السوري في منطقتين من محافظة إدلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، خلال كلمته في اجتماع لجنة الحزب أمس الأربعاء، إن عملية إدلب كانت مسألة وقت.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، بقيام القوات التركية بقصف صاروخي مكثف وعنيف في بلدة النيرب بريف إدلب.

ولم تكلل المفاوضات بين تركيا وروسيا بخصوص سوريا أمس بالنجاح، حيث أشارت مصادر إلى رفض الجانب الروسي طلب تركيا بانسحاب قواتها من مواقع الجيش السوري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك
» كأس السوبر.. «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي
» مصر تحصل على قرض جديد من الكويت
» مصرع تسعة أشخاص بسبب «كورونا» في إيران
» إلغاء إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح والباقر وعلا القرضاوي
» أخر تطورات حالة ناشئ الزمالك بعد نقله للمستشفى
» حافلتا الأهلي والزمالك تصلا ملعب محمد بن زايد
» طارق العشري مديرًا فنيًا للمصري خلفًا لـ«جلال»
» مؤمن زكريا يطير للإمارات لحضور السوبر المصري
» مظاهرة بالجرارات في هولندا احتجاجًا على سياسات الحكومة
» صورة.. محمد صلاح يتوعد أتليتكو مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:21 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان