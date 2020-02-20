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التضامن تعلن موعد فتح باب التقديم لتأشيرات الحج

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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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التضامن

تأشيرات الحج

فتح باب التقديم

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور نيفين القباج، أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء  الفريضة.

وأضافت، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن ذلك يأتي اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى 10 مارس 2020، وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، حيث تم الاستعداد مبكرا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إضافة إلى أن العام الجارى يشهد عدد من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى  تيسيرا على حجيج بيت الله الحرام.

ولفتت إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنهت مبكرا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

ومن جانبه كشف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن  أن  التقديم سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع  ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عضو عامل أو منتسب عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.


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