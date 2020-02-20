خطة إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنات في القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إحياء خطة لبناء ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية.

وأضاف، أنه سيحيي الخطة لبناء المشروع الذي توقف فعليا بعد معارضة المجتمع الدولي.

فيما تعهد، رئيس وزراء إسرائيل، بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وزعم أن ذلك يأتي في إطار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون.