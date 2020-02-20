نائب: نجاح مصر في ترسيخ المواطنة أبهر العالم

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التصفيق الحاد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التصفيق الحاد من العالم للتجربة المصرية في بناء دولة المواطنة من داخل وقلب مقر الأمم المتحدة بجنيف يؤكد نجاح مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم النموذج المتفرد وغير المسبوق في تاريخ البشرية جمعاء بان البشر سواسية ولا فرق بينهم وأن تطبيق القانون على الجميع بدون النظر إلى أي انتماءات سياسية أو عقائدية يجعلهم يعيشون في امن وسلام واستقرار بجميع انتماءاتهم وعقائدهم .

ووجه "أباظة" في بيان اليوم الخميس، تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى حقق نجاحا مبهرًا في توضيح رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي بشأن هذه القضايا وهو ما نال إعجاب وانبهار جميع الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة بجنيف .

وأشاد بتأكيد وزير الأوقاف، أن دولة المواطنة الحديثة وعقد المواطنة الرابط بين أبناء الوطن جميعًا المحدد للحقوق والواجبات المتساوية المتكافئة بين المواطنين هو الحل الأمثل بل الوحيد لتحقيق التعايش السلمي الحقيقي وترسيخ أسس فقه العيش المشترك . 


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