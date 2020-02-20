» صورة.. محمد صلاح يتوعد أتليتكو مدريد

20 فبراير 2020 - 04:26 م

توعد النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل موقعة الإياب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر محمد صلاح صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من مواجهة أتلتيكو مدريد، معلقًا عليها: "آنفيلد يترقب".

وكان ليفربول تلقى هزيمة بهدف دون رد، على يد أتلتيكو مدريد، بالمباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الإسبانية "مدريد".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، في الـ11 من مارس المقبل، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.