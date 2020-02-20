» لاميتا فرنجية تثير ضجة بإطلالة جريئة بـ دبي

عادت الفنانة اللبنانية، لاميتا فرنجية، لإثارة الجدل من جديد، حيث نشرت صورة "جريئة" لها عبر حسابها على "إنستجرام"،من دبي.

ونشرت لامينا فرنجية، صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستجرام، وهي تجلس على كرة سلة، معلقة عليها:" الصيف هنا في دبي".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "صباح الخير يا وجه الخير سلطانة"، " شو ماعمل بيطلع حلو"،"الأناقة والجمال".

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

كانت لاميتا فرنجية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.