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نام بعد أن وضع سماعة الأذن متصلة بهاتفه .. نهاية مروعة

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نام بعد أن وضع سماعة الأذن متصلة بهاتفه .. نهاية مروعة
نام بعد أن وضع سماعة الأذن متصلة بهاتفه .. نهاية مروعة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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وفاة

تايلاند

ساربون

سماعة الأذن

عثر على شاب قد فارق الحياة في تايلاند، بعد أن وضع سماعة الأذن متصلة بهاتفه الموصول أثناء شحنه، واستغرق في النوم.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية فقد تم اكتشاف جثة سوباخت ساربون، البالغ من العمر 35 عاما، على فراشه في فرا ناخون سي أيوتثايا، بوسط تايلاند الإثنين الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن ساربون كان عائدا إلى منزله عقب تدريب لكرة القدم قبل وقوع الحادث المأساوي.

وأضافت أن جاره المقرب اكتشف الحادثة، إثر عدم استجابة ساربون لأي رسالة، وأنه لم يتواصل مع أي شخص منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأوضح أن صديقته أرسلت لي رسالة تطلب مني زيارته، لذلك ذهبت إلى منزله ولم أجد أحدا، ثم قررت أنا وجار آخر اقتحام المنزل، فوجدناه قد فارق الحياة.

ويعتقد عمال الإنقاذ أن ساربون تعرض للصعق بالكهرباء عن طريق سماعات الأذن المتصلة بهاتفه الذكي الذي كان قيد الشحن.


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