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أحمد فهمي يثير الجدل قبل مباراة السوبر: "اللي خايف يروح"

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أحمد فهمي
أحمد فهمي
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علا خطاب

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مواقع التواصل

الزمالك

الاهلى

احمد فهمي

كاس السوبر

أثار الفنان أحمد فهمي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعليقه على مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، قائلًا: اللي خايف .. يروح".

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس إلى استاد محمد بن زايد لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وسط حشد جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية" و"أون سبورت".


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