بعد الفيديو الراقص..هجوم شرس على رانيا يوسف بسبب "الخمور"

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا، على الفنانة رانيا يوسف، بعد نشرها فيديو وهي ترقص على أنغام مهرجان "بنت الجيران" في منزلها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وجاء الهجوم عليها بسبب تواجد عدد من زجاجات الخمور في الفيديو، والتي لاحظها الجمهور، بالرغم من وجودها في الخلفية.

بينما قال أحد المهاجمين: "رانيا يوسف مِنَزِّله فديو بترقص جنب البار في بيتها.. عاوزين بقى بجملة حملة النظافة؛ نطالب بــ #شطب_رانيا_يوسف من النقابة، ومنعها من الظهور الإعلامي، بس متروحش تعيط مع عمرو أديب، وتقول أنا برقص جنب الخمور، نبهني".

وقد أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وتصدرت مؤشرات البحث على موقع "تويتر"، كـ"تريند"، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو لها وهى ترقص على مهرجان "بنت جيران".

ونشرت رانيا يوسف ، عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لها، وهي ترقص على "بنت جيران"، بفستان قصير، معلقة:"تلاقيني لسه بخيري ".

واعتبر البعض هذا الفيديو بمثابة اعتراض على قرار الفنان هاني شاكر لوقف أغاني المهرجانات، ودعمها لكل من حسن شاكوش وعمر كمال أصحاب الأغنية.