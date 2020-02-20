» بورصة اللاعبين بصفوف "القطبين" قبل السوبر

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على ما يبدو أن المنافسة بين قطبى الكرة المصرية لم تكن داخل المستطيل الأخضر فقط، فهناك جانب تسويقى يتنافس فيه اللاعبون للحصول على أعلى قيمة بين زملائهم بالملاعب.

ففى القلعة الحمراء يتربع اللاعب رمضان صبحى على الرغم من غيابه عن اللقاء الليلة، فبلغت قيمته التسويقية  4 ملايين يورو أى ما يعادل 67 مليونا و600 ألف جنيه

فيما يتذيل حارس الأهلى على لطفى قائمة اللاعبين الأقل في القيمة السوقية داخل الفريق الأحمر حيث تبلغ قيمته 250 ألف يورو وهو ما يقرب من 4 ملايين و200 ألف جنيه مصرى.

على الجانب الآخر احتل التونسي فرجاني ساسي أغلى لاعب بالفارس الأبيض بعدما بلغت قيمته التسويقية 2.50 مليون يورو أى ما يقرب من 42 مليونا و200 ألف جنيه.

 فيما تذيل محمد صبحى حارس الزمالك الناشئ قائمة لاعبي القطبين كأرخص لاعب في القائمتين، وتبلغ قيمته السوقية ما يقرب من 170 ألف جنيه.


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