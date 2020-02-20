» "الفراعنة" يحتفظون بمركزهم فى تصنيف "فيفا"

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تصنيف

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات والذى احتفظ فيه المنتخب الوطنى بالمركز الـ51 عالميا والسابع على صعيد المنتخبات الإفريقية.

واحتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة ويليه فرنسا ثم البرازيل، وتقدم منتخب إنجلترا للمركز الرابع وتراجع كرواتيا للمركز الخامس وارتقى أوروجواي للمركز السادس وتراجع البرتغال للمركز السابع.

وواصل منتخب السنغال الحفاظ على صدارة قائمة منتخبات أفريقيا في تصنيف الفيفا بعدما احتفظ بالمركز الـ 20 عالمياً ثم تونس في المركز الـ 27 عالمياً والثانى على صعيد منتخبات القارة السمراء، ثم نيجيريا الثالث أفريقيا والـ 31 عالمياً، ثم الجزائر الرابع والـ 35 عالمياً، والمغرب الخامس على صعيد منتخبات أفريقيا والـ 43 عالمياً، ثم غانا السادس أفريقيا والـ 46عالمياً، ثم منتخب مصر الـ 51 عالمياً والسابع على صعيد القارة السمراء.


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