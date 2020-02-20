» ظهرت منهارة وردت على فنان شهير: " أنا مش بنت شوارع"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لـ فتاة تدعى مديحة الحمداني، وتتهم فيه الفنان السوري، قصي خولي، بالإساءة إليها ولسمعتها، قائلة: "أنا مش بنت شوارع".

وقالت مديحة إنها تتعرض لظروف صعبة هي وابنها بسبب زوجها الذي أكد رواد سوشيال ميديا أنه قصي خولي لأنه أعلن منذ أشهر أنه أصبح أبا ولم يكشف عن هوية زوجته .

ووجهت الفتاة التي ظهرت في الفيديو منهارة وهي تقود سيارة، أن قصي خولي جعلها سلعة رخيصة: "صرت عرضة لـ اللي يسوى واللي ما يساوي ".

وكشفت مديحة الحمداني عن أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة .

وخلال بكائها قالت مديحة الحمداني، إن حظها جعلها تتعرف على الإنسان الخطأ، تقصد الفنان السوري .