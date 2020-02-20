سمير صبري يكشف: فيفي عبده وقفت برنامجي و"السادات" رجعه

20 فبراير 2020 - 10:41 ص

فجر الفنان سمير صبري، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن أن سبب إيقاف برنامجه الشهير "النادي الدولي"، بعد نجاحه 9 سنوات، بسبب استضافته فيفي عبده.



وأوضح سمير صبري أنه سجل معها حلقة في بداية مشوارها الفني وسألها عن اسمها الحقيقي وأين تعلمت الرقص فكان ردها في بلدتها قرية "ميت أبو الكوم"، وهي نفس بلدة الرئيس الراحل أنور السادات.



وتابع صبري أنه طلب من المخرج أن يحذف هذا الجزء من اللقاء في المونتاج قبل إذاعة الحلقة، لانشغاله بالسفر للندن في اليوم التالي لارتباطه بتصوير أحد الأعمال هناك، لكنه فوجىء بإذاعة اللقاء كما هو دون حذف، ما دفع وزير الإعلام حينها بإصدار قرار بإيقاف البرنامج.



واستطرد صبري أنه بعد إيقاف البرنامج لمدة أسبوع وصله إن الرئيس السادات أمر بعودة البرنامج مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار كان فرديا من قبل الوزير والذي كان سببا في استبعاده من الوزارة في وقت لاحق.



جاء ذلك خلال ندوة صبري بالصالون الشهري الذي نظمته أسرة الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، في نادي الجزيرة بالزمالك، تحت عنوان أيامنا الحلوة.

