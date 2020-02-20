» قائمة "الدراويش" استعدادا لمواجهة بيراميدز

محمد عبد الحارس
أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز غداً الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي.
خط الدفاعي:باهر المحمدي، محمد هاشم، أسامه إبراهيم أحمد أيمن، إبراهيم أبو اليزيد، محمود البدري.
خط الوسط:محمود دونجا، محمد الضرف، محمد مخلوف همام طارق، محمد
صادق، احمد مدبولي، محمد الشامي، بيكيتي سيلفا، وجيه عبد الحكيم ، فخر الدين بن يوسف.
خط الهجوم .. باتريك كادو، بنسيون شيلونجو.
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