التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن دخول الشيشة لمدرسة في 6 أكتوبر

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6 أكتوبر

الشيشة

رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحارس الليلي هو من اصطحب الشيشة إلى حجرة الاقتصاد المنزلي لوجود موقد غاز بها أثناء العطلة الرسمية. 

جاء هذا في رده على واقعة وجود شيشة داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بالجيزة.

وأضاف حجازي،  ليلة أمس في مداخلة هاتفية مع برنامج كل يوم، على قناة "On E "، أن معلمة التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي بالمدرسة هي من عثرت على الشيشة بالحجرة وصورتها ونشرتها على مواقع التواصل.

وأعرب عن أسفه بما قامت به المعلمة قائلا: "هو أنا لما اتخانق مع ابني أروح اعرض الكلام على السوشيال ميديا ولا نحلها مع بعض الأول".

وأوضح أنه  تم التحقيق في الواقعة وعرض نتائج قراراتها على محافظ الجيزة، حيث تم إيقاف كل من: مدير المدرسة ومعلمة التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي والحارس الليلي ومعلم لغة إنجليزية.

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