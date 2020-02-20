وصلة غزل من مرتضى منصور فى النادي الأهلي

20 فبراير 2020 - 09:53 ص

أشاد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بالنادى الأهلى قائلا: الأهلى أعظم نادٍ، لكن الزمالك أيضًا نادٍ عظيم".

وأضاف "منصور"، خلال حديثه عن نبذ التعصب قبل مباراة القمة التى تجمع الفريقين الليلة على بطولة كأس السوبر، "بطولات الزمالك تضاهي ألقاب الأهلي في السنوات الأخيرة، فمنذ 2014 حتى الآن فزنا بـ 10 بطولات، بينما فاز الأهلي بـ 11 لقبًا أغلبها في عهد محمود طاهر".

واستطرد: "أرفض التنمر بين الجماهير، خفة الدم هنا قد تؤدى إلى فتنة فى النهاية، فاللاعبون خارج المستطيل الأخضر جميعهم أصدقاء، وأطالب الجماهير بعدم الشعور بالتوتر والتعصب والتعامل مع اللقاء على أنه مباراة وستنتهي".