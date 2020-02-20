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رانيا يوسف ترقص على "بنت جيران" وتتصدر تريند "تويتر"

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رانيا يوسف ترقص على "بنت جيران" وتتصدر تريند "تويتر"

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رانيا يوسف
رانيا يوسف
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علا خطاب

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تويتر

رانيا يوسف

بنت جيران

أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وتصدرت مؤشرات البحث على موقع "تويتر"، كـ"تريند"، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو لها وهى ترقص على مهرجان "بنت جيران".

ونشرت رانيا يوس ، عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لها، وهي ترقص على "بنت جيران"، بفستان قصير، معلقة:"تلاقيني لسه بخيري ".

واعتبر البعض هذا الفيديو بمثابة اعتراض على قرار الفنان هاني شاكر لوقف أغاني المهرجانات، ودعمها لكل من حسن شاكوش وعمر كمال أصحاب الأغنية.

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة رانيا يوسف، هى مسلسل "كأنه إمبارح" الذي خاضت بطولته بجانب عدد كبير من الممثلين منهم محمد الشرنوبي، وأحمد وفيق.

وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "الأنسة فرح" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا بسبب مناقشته لقضايا مختلفة في المجتمع.


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تلاقيني لسه بخيري ??????

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