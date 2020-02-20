بالتفاصيل.. موعد فتح وأماكن دخول استاد "بن زايد"

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قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن هناك أماكن لبيع تذاكر المباراة على بوابات استاد محمد زايد بأبوظبي بالإمارات.

وأوضح "العواني" في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي، أنه سيتم فتح بوابات الاستاد فى الخامسة مساءً.

كما أشار إلى أن بوابات دخول جماهير نادي الزمالك ستكون في الجانب الأيمن، من بوابات 21، و26، و27، و28، و29.

أما بوابات دخول جماهير النادي الأهلي فستكون في الجهة اليسرى، من بوابات 9، و10، و11، و12، و17.


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