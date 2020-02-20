» أيمن بهجت قمر: عمرو دياب عمل مهرجان

علق أيمن بهجت قمر، على قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات من المشاركة في أي حفل، موضحًا أن الهضبة عمرو دياب، صرح من قبل بأنه سيقوم بعمل "مهرجان" أيضًا .

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏خليكوا فاكرين إن في الوقت اللي هاني شاكر صرح فيه إنه هيمنع المهرجان عمرو دياب رد وقال أنا هعمل مهرجان مهرجان يعنى 2 مهرجان".

ولقيت تغريدته ردود أفعال واسعة وجاءت التعليقات بين "‏ ‎يا ريت كل مطربين المهرجان عمرو دياب" و"‏ ‎من أنجح أغاني الألبوم من وجهة نظري.

يذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد أصدر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية "بنت الجيران" في حفلة عيد الحب باستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.