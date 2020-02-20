كورونا تفسد مخطط خامنئي

20 فبراير 2020 - 09:33 ص

بالرغم من أن الحكومة الإيرانية نفت وجود إصابات بفيروس كورونا لكنها اعترفت بوصول هذا الوباء إلى إيران والإعلان عن وفاة حالتين بمدينة قم الإيرانية.

ويحرص النظام الإيراني كل الحرص، على حشد أكبر عدد من الناس للمشاركة في الانتخابات وسط تصاعد دعوات المقاطعة.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن حوالي 80% من المواطنين لن يشاركوا في التصويت.

وكان عدد المصابين بفيروس كورونا، قد ارتفع في إيران إلى 25 شخصا، نقلوا إلى العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية.

وكشفت الحكومة عن عدد حالات المصابين، بالرغم من توصيات المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة حث الناس على المشارکة في الانتخابات البرلمانية بأکبر نسبة ممكنة.