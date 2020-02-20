» أول رد من حسن شاكوش على فضيحة الراقصة "سلمى"

20 فبراير 2020 - 08:40 ص

نفى إبراهيم كامبا - مدير أعمال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش - ما أعلنته الراقصة سلمى من زواجها العرفي من "شاكوش" .



وقال "كامبا" إن حسن شاكوش قرر رفع دعوى قضائية ضد الراقصة سلمى التي قالت في فيديو لها إن شاكوش قطع "ورقة عرفي" تفيد زواجهما بعد تحقيقه الشهرة بسبب أغنية بنت الجيران .



وأضاف "كامبا" : سلمى ليس لديها ما يثبت كلامها .. حسن شاكوش سوف يرفع دعوى تشهير ضدها.



و تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش لمواقع البحث في مصر بسبب أزمة منع أغنيته "بنت الجيران" من التداول .



لكن هذه لم تكن الأزمة الأولى التي يواجهها "شاكوش" ، إذ خرجت راقصة في مصر وأعلنت أنها كانت متزوجة منه بعقد عرفي قبل أن يشتهر .



وقالت الراقصة "سلمى" في تصريحات لها إنها تزوجت حسن شاكوش بعقد عرفي ، لكنه بعدما وصل للشهرة قام بتقطيع الورقة العرفية التي تربطهما .



وأضافت: لم يكتفِ بذلك وإنما قام بطردي من المنزل بعد عامين ونصف من الزواج.

