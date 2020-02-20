صلاح ينفعل بسبب هذا الأمر .. وكلوب يفاجئه برد غير متوقع

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر صحفية عن حالة من الغضب سيطرت على نجمنا المصري محمد صلاح بعد تسرب تقارير حول رغبة ليفربول في بيعه الموسم المقبل بسبب مشاركته في الاوليمبياد مع منتخب مصر .
وعقد "صلاح" جلسة مع كلوب طالبه فيها بحسم مصيره مع ليفربول والرد على الشائعات التي تتحدث عن بيعه والتعاقد مع لاعبين من دوريات أخرى .
وطمأن "كلوب" صلاح ، مؤكدًا أنه من الركائز الأساسية له وأنه لن يسمح أبدًا بالمساس به تحت أي ظرف من الظروف .
وتعهد" كلوب" لصلاح أن يخرج في الإعلام ويرد على تلك الشائعات.
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