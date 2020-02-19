متحدث البرلمان: القيادة السياسية تسعى لبناء اقتصاد قوي

19 فبراير 2020 - 09:37 م

قال الدكتور صلاح حسب الله ، المتحدث باسم مجلس النواب ، إن المجلس يسير في الاتجاه المواكب الذي تقوده القيادة السياسية لدفع عجلة الاستثمار وبناء دولة اقتصادية قوية، تجذب المستثمرين من الداخل والخارج في إطار استثمار آمن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب منذ انعقاده في العام 2016، أسرع في إصدار عدد من التشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار .

وتابع أن المجلس عندما شعر بأن هناك حاجة لطمأنة المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، أصدر قوانين، مثل قانون الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون تيسيير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية.

وخاطب المتحدث باسم مجلس النواب المستثمرين حول العالم قائلا: "مصر أصبحت بيئة تشريعية آمنة وبيئة اقتصادية واعدة تستطيع أن تستثمر فيها أموالك بشكل آمن يحقق لك الربح طالما أنك جاد".