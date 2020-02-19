بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق تطلب هذا الأمر

19 فبراير 2020 - 09:28 م

طالبت الفنانة منى فاروق، اليوم الأربعاء، الجمهور الذي أبدى دعمًا نحوها في أزمتها الحالية، بالدعاء لها.

وكانت "فاروق" قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" منذ يومين، ذكرت خلاله أنها قد تنهي حياتها بسبب نبذها من قبل المجتمع.

وتقدمت "فاروق" عبر حسابها بالشكر لمن قدموا لها الدعم والمساندة في محنتها التى تمر بها بسبب انصراف بعض الناس عن التعامل معها.

وأكدت أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل.

وكتبت عبر حسابها "بشكركوا جداً على اهتمامكوا وكلامكوا.. وأنا وضحت إني غلطت ودفعت تمن غلطتي.. لكن أنا فعلا في صراع إني أكمل حياتي صح وربنا وحده اللي يعلم بيا.. شكراً ليكوا.. وادعولي.. محتاجة دعواتكم".