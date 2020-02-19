ضربة موجعة لنابولي قبل مواجهة برشلونة

19 فبراير 2020 - 09:14 م

بات خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي والمنتخب السنغالي، مهددًا بالغياب عن صفوف فريقه قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن من المحتمل أن يتغيب كوليبالي عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة، فيما تأكد غيابه عن مباراة بريشيا الجمعة المقبل بالجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

أشارت الشبكة إلى أن كوليبالي لم يتدرب اليوم ولا يتوقع أن يشارك مع الفريق في التدريبات غدا أيضا، حيث أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي على أن اللاعب لا يزال غير جاهزا ويشعر بآلام في الفخذ.

وبذلك سيلجأ جاتوزو في الاعتماد على نيكولا ماكسيموفيتش في قلب الدفاع بجانب اليوناني كوستاس مانولاس، أمام البارسا في المباراة التي تقام على ملعب "سان باولو" معقل فريق الجنوب".