» عمان تعلن انتهاء فترة الحداد على السلطان قابوس

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سلطنة عمان

السلطان قابوس

قابوس

سلطنة عمان اليوم

ذكر التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، ، انتهاء فترة الحداد العام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ويأتي هذا بعد مرور 40 يوما على الوفاة، وبحسب التلفزيون الرسمي، فإنه بدءا من غد الخميس سيتم رفع العلم العماني الذي تم تنكيسه خلال الـ 40 يوما الماضية.

وفي السياق، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، إنه بدءا من غد الخميس سوف يتم رفع علم المبنى المدرسي في جميع مدارس السلطنة، وذلك لانقضاء المدة المحددة لتنكيس الأعلام.

وأضافت أن مدارس السلطنة ملزمة برفع علم الطابور عن طريق إدارة المدرسة، وذلك قبل اصطفاف الطلاب في الطابور الصباحي، ثم يتم إنزاله في نهاية اليوم الدراسي، مع الاستمرار في تخطي فقرتي النشيد الوطني والهتاف إلى حين ورود توجيهات من الجهات المختصة بشأن ذلك.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وعقب الوفاة، أعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

وأعلن مجلس الدفاع العماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس بعد فتح وصيته.

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