رياح وأمطار مثيرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ24 ساعة القادمة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 48 ساعة قادمة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الخميس طقس معتدل نهارا، وشديد البرودة ليلا، مع ظهور الشبورة صباحًا.

أما عن طقس الجمعة، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا بكافة الأنحاء.

بينما تكثر الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتتكاثف الشبورة المائية صباحا، ويتكون الضباب على السواحل الشمالية حتى القاهرة.

ونعرض فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

طقس الخميس 20 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

طقس الجمعة 21 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

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