شيخ الأزهر: نرفض هذا الأمر رفضًا تامًا

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أحمد الطيب

شيخ الأزهر اليوم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، إن هناك محاولات لفرض اتفاقيات دولية تتنافى مع قيم ومعتقدات مجتمعاتنا، مشددًا على رفضها رفَا تامًا.

وتابع خلال استقباله وفد متدربين من الوعاظ والقساوسة في "بيت العائلة المصرية" بمقر مشيخة الأزهر،  أن العالم الآن يمر بمرحلة صعبة من محاولة فرض اتفاقيات دولية بها بنود تتنافى مع قيم ومعتقدات مجتمعاتنا، وتهدف إلى تدمير الأخلاقيات التي تربينا عليها.

وأكمل "تحت لافتة، الحرية بلا سقف، نرى الآن الكثير من العادات التي لا تتناسب مع عاداتنا ومعتقداتنا، بل وتحمل الكثير من الجوانب التدميرية للإنسان الغربي قبل الإنسان الشرقي، وهو ما نرفضه رفضًا تامًا، ونطلب منكم العمل بكل قوة على نبذه والتحذير منه".

وقال "زيارتكم للأزهر اليوم هي زيارة هامة في تاريخ الأزهر، لتأكيدها أن بيت العائلة المصرية قد أصبح له وجود على أرض الواقع بما اكتسبه من قدرة على تحقيق التقارب والتعامل مع أمور تهدد التعايش السلمي في مجتمعاتنا".


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