بديلًا لـ«ديمبلي».. برشلونة يضم مهاجم ليجانيس

19 فبراير 2020 - 07:42 م

نجح مسئولو برشلونة في الحصول على توقيع الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم ديبورتيفو ليجانيس، حسبما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.

قالت الصحيفة الكتالونية إن النادي الكتالوني أخبر رابطة الدوري الإسباني أنه سيُتم دفع 18 مليون يورو قيمة كسر عقد مارتن مع ليجانيس، على أن يتم الإعلان الرسمي توقيع العقود غدا الخميس.

ويحق لبرشلونة التعاقد مع أي مهاجم في الدوري الإسباني، حتى بعد غلق سوق الانتقالات الشتوية، وذلك استنادًا لقانون الليجا، الذي يسمح للفريق بالتعاقد مع لاعب داخل الدوري، بشرط أن يتم تقديم تقرير طبي يثبت انتهاء موسم أحد لاعبي للفريق.

ويأتي هذا بعد تجدد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي وغيابه عن الفريق لمدة 6 أشهر.