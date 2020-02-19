» إيران تعلن وفاة المصابين بفيروس كورونا

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إيران

فيروس كورونا

وفاة المصابين

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الاثنين المصابين بفيروس كورونا المستجد المنتشر خلال الفترة الأخيرة.

حيث قال رئيس جامعة مدينة قم للعلوم الطبية الإيرانية، إن المريضين المصابين بفيروس كورونا قد توفيا، نتيجة إصابتهما بأمراض رئوية حادة.

وكانت إيران أعلنت عن تسجيل أول حالتين بفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين منذ ديسمبر الماضي؛ حسبما نقلت العربية عن وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وذكرت وزارة الصحة في إيران، أن هناك تحاليل أولية تشير إلى تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" في مدينة قم؛ بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، استعدادها لمساعدة الصين على احتواء فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع الصين في التعرف على المرض.

وقال المدير العام لدائرة التعاون الدولي في وزارة الصحة إن "فيروس كورونا الجديد يعد مرضا جديدا، ويمكن لإيران أن تتعاون مع الصين في التعرف على المرض، وفي هذا الصدد، يمكننا أيضًا تقديم تعاون طبي"، وفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية.

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