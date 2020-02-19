  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور يعتذر قبل «السوبر» تعرف على السبب

طالبات- أرشيفية

طالبة جامعية لـ«أستاذها»:«يا تنام معايا.. يا أذبحك»

رمضان صبحى

حقيقة مشادة رمضان صبحي مع «كهربا»

علاء عبدالفتاح

إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وباقر وعلا القرضاوي

الطفلة جويرية ماهر

ولا «بيكا» ولا «شاكوش»..«فيروز الصغيرة» تنتظر من يكتشفها

الذهب

أسعار الذهب تصدم المواطنين وترتفع 13 جنيهًا

علي جمعة

من قال لزوجته «انتي طالئ» لا يقع الطلاق

ارشيفية

«نتنياهو» يجتمع بوزراء داخل مستشفى..تعرف على السر؟

محمد صلاح

هدية غير متوقعة من «صلاح» لطفل سوري

منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تكشف عدد المصابين بـ«كورونا»في مصر

تفاصيل الحالة الصحية للمصاب بكورونا في مصر

آخر الأخبار

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

#

تقارب في وجهات النظر بشأن سد النهضة

#

قنصل مصر يُشارك في الاحتفال بتشغيل خط مصر-هانجو للطيران

#

السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر

الصين

مصر

الصحة

الحالة الصحية

كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن آخر تطورات الحالة الصحية للمريض الأجنبي حامل فيروس كورونا في مصر، حيث قالت بأنه في طريقه للشفاء.

وبحسب قناة سكاي نيوز، فإن المنظمة أضافت أن الشخص الذي تمت اكتشاف إصابته بكورونا في مصر لم يعد حاملا للفيروس وفقا للتحاليل الأخيرة التي أجراها.

وكانت وزارة الصحة العالمية أعلنت الجمعة 14 فبراير عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي دون الكشف عن جنسيته أو المنطقة التي كان يقيم بها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «حب في الزنزانة».. علاقة غرامية بين معلمة السجن وسجين
» إيران تعلن وفاة المصابين بفيروس كورونا
» المقاولون يدك شباك المصري برباعية.. ويتأهل لدور الـ8
» خسائر بالمليارات تلحق بشركة «آبل» بسبب فيروس كورونا
» ناديا «الشمس» و«الزهور» يمنعان تشغيل أغاني المهرجانات
» تناول وجبة فطور كبيرة يساعد على إنقاص الوزن
» أسطورة هولندا: محمد صلاح «غشاش» و«مخادع»
» تفاصيل الحالة الصحية للمصاب بكورونا في مصر
» «مدمنة جنس» نامت مع 130 رجلاً وتخضع للعلاج
» الصحف الإنجليزية تُحمل «صلاح» مسئولية الخسارة أمام أتليتكو
» مفاجأة.. «النقاز» ينتقل إلى هذا النادي 6 أشهر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان