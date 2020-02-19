» «مدمنة جنس» نامت مع 130 رجلاً وتخضع للعلاج

كشفت فتاة بريطانية تخوض معركة مع إدمان الجنس، أنها نامت مع 130 رجلاً، من بينهم أربعة رجال في ليلة واحدة عندما كان عمرها 21 عامًا.

وتحدثت "فرانكي كونسيدين" (28 عامًا) عن علاقاتها السابقة بعدما أبدت رغبتها في التخلص من إدمان الجنس، الذي جعلها تخوض كل هذه العلاقات منذ بلوغها.

الفتاة التي أصيبت بالاكتئاب نتيجة علاقاتها المتعددة، تعرضت للحمل خلال إحدى العلاقات من دون أن تعرف من هو والد الجنين، وأصيبت بأمراض جنسية متنوعة.

وأشارت في حديثها إلى موقع "Fabulous Digital " إلى أنها خاضت تلك التجارب الجنسية المتعددة نتيجة تأثرها بانفصال والديها.

وبعد أن انفصلت عن صديقها في عمر 14 عامًا، دخلت في علاقة استمرت لمدة 4 سنوات، لكن بعد مرور عام بدأت في خيانة صديقها، قائلة: "على الرغم من أنني أحببته، إلا أنني كنت أمارس الجنس مع شخص على الأقل كل أسبوعين".

وأنهت تلك العلاقة بعد وفاة والدتها بعد معركة سرطان استمرت عامًا، ما جعل إدمانها على الجنس خارج عن السيطرة. إذ أنه خلال السنوات الثلاث التالية، قالت "فرانكي"، إنها نامت مع 80 رجلاً، بعضهم تعرفت عليه ليلة واحدة، في حين ارتبطت لفترة بالبعض الآخر، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضحت: "لم أكن مهتمة بشرب أو تعاطي المخدرات. كان الجنس هو البديل. كان الأمر يتعلق بالإثارة الجنسية، والعلاقة الحميمة مع شخص قريب منك، والذي حل محل مكان أمي بعد وفاتها".

وكشفت "فرانكي" كيف أنها خلال عطلة نهاية الأسبوع التي قضتها في "برايتون" بمناسبة عيد ميلادها الحادي والعشرين نامت مع أربعة رجال خلال 24 ساعة فقط.

ولم تفكر "فرانكي" في صحتها الجنسية، ولم تستخدم أي شكل من أشكال الحماية، ولا حتى حبوب منع الحمل، لتكتشف عندما بحلول بلوغها 22 عامًا، أنها حامل، من دون أن تعرف والد الجنين، إذ كانت تعتقد أنه واحد من خمسة أو ستة شركاء محتملين، لذلك اتخذت قرار الإجهاض.

بعد ذلك، كان لها علاقة متقطعة في عام 2014، لكن في أبريل 2017، أصبحت حاملاً في فتاة، ولدتها في يناير 2018. وعندما كانت ابنتها في عمر 6 أشهر، انفصلت عن شريكها، وفي عمر 26 عامًا، تم تشخيص حالتها على أنها إدمان على الجنس.

وأوضحت: "هناك وصمة عار كبيرة حول كونك مدمنًا على الجنس. يعتقد الناس أن هذا عذر، إنه مرض حقيقي". لكنها الآن لن تدع ماضيها يعيق توجهها لبدء حياة جديدة.

ومضت قائلة: "إذا رأيت شخصًا ما، فأنا لا أريد ممارسة الجنس على الفور. ومن يتحدث عن ذلك، فسيتم حظره من هاتفي. أشعر بالخوف، في أن أعود إلى ما كنت عليه".



