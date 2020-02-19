إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وباقر وعلا القرضاوي

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من الناشط السياسى علاء عبدالفتاح والمحامي محمد باقر وعلا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي.

فيما تقدمت نيابة أمن الدولة العليا، باستئناف على قرار المحكمة، والذي من المقرر أن تنظر فيه محكمة الجنايات غدًا، للبت فيه بقبوله وتجديد حبسهم 45 يومًا أو رفض الاستئناف واستمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

ويشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لـ«عبدالفتاح وباقر» عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.

بينما اتهمت النيابة علا القرضاوي، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما.