  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان صبحى

حقيقة مشادة رمضان صبحي مع «كهربا»

علاء عبدالفتاح

إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وباقر وعلا القرضاوي

الطفلة جويرية ماهر

ولا «بيكا» ولا «شاكوش»..«فيروز الصغيرة» تنتظر من يكتشفها

الذهب

أسعار الذهب تصدم المواطنين وترتفع 13 جنيهًا

علي جمعة

من قال لزوجته «انتي طالئ» لا يقع الطلاق

ارشيفية

«نتنياهو» يجتمع بوزراء داخل مستشفى..تعرف على السر؟

محمد صلاح

هدية غير متوقعة من «صلاح» لطفل سوري

منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تكشف عدد المصابين بـ«كورونا»في مصر

هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب

بعد 8 سنوات.. هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب

صورة

"السيسي" يوقع 4 اتفاقيات مع نظيره البيلاروسي

والنيابة تستأنف..

إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وباقر وعلا القرضاوي

قضايا وحوادث

علاء عبدالفتاح
علاء عبدالفتاح
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل صحفيي «الأناضول» بكفالة

#

إخلاء سبيل شقيق وائل غنيم

#

إخلاء سبيل 107 متهمين بأحداث تظاهرات سبتمبر

#

النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل متهمين في قضية«فتاة العياط»

إخلاء سبيل

أمن الدولة

علا القرضاوي

علاء عبدالفتاح

محمد باقر

 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من الناشط السياسى علاء عبدالفتاح والمحامي محمد باقر وعلا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي.

فيما تقدمت نيابة أمن الدولة العليا، باستئناف على قرار المحكمة، والذي من المقرر أن تنظر فيه محكمة الجنايات غدًا، للبت فيه بقبوله وتجديد حبسهم 45 يومًا أو رفض الاستئناف واستمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

ويشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لـ«عبدالفتاح وباقر» عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.

بينما اتهمت النيابة علا القرضاوي، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «مدمنة جنس» نامت مع 130 رجلاً وتخضع للعلاج
» الصحف الإنجليزية تُحمل «صلاح» مسئولية الخسارة أمام أتليتكو
» مفاجأة.. «النقاز» ينتقل إلى هذا النادي 6 أشهر
» وفاة إعلامية شهيرة بشكل مفاجئ
» "متزوجة من مخرج وتربطها علاقة بالسندريلا".. أسرار في حياة إنعام سالوسة
» تصريحات غير متوقعة من "ترامب" عن الرئيس الصيني
» الطبلاوي يعلق على إطلاق بث قناة "مصر قرآن كريم"
» الصحة العالمية تحذر من الكمامات
» محمد منير يصدم الجميع: "غنيت فى وفاة والدتى"
» بعد منع المهرجانات.. رانيا يوسف تعلق: "بحب إللي بيرقص"
» قتل نجله والمباحث تكشف تفاصيل الجريمة الغامضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:20 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان