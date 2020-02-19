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رمضان صبحى

حقيقة مشادة رمضان صبحي مع «كهربا»

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حقيقة مشادة رمضان صبحي مع «كهربا»

الرياضة

رمضان صبحى
رمضان صبحى
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الزمالك

الاهلى

كهربا

رمضان صبحى

كشف مصدر مُقرب من الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حقيقة نشوب مشادة بين «كهربا» ورمضان صبحي خلال مران الفريق استعداد المارد الأحمر لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلي المقرر إقامته غدًا الخميس فى الإمارات.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .

وقال المصدر أنه لا صحة عن نشوب خناقة بين كهربا ورمضان صبحى لافتا إلى ان رمضان صبحى يجرى تدريبات منفردة نظرا لعدم جاهزيته من النواحى الفنية بعد تعرضه للإصابة.

ونفى المصدر استبعاد السويسرى رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء للاعب رمضان صبحى من قائمة السوبر المحلى بسبب نشوب خناقة مع كهربا، موضحًا أن إعلان مدرب الشياطين الحمر للاعب جاء نظرًا لعدم اكتمال اللاعب الجاهزية الفنية إثر تعرضه للإصابة منذ فترة. 

ويسعى الأهلي بقيادة فايلر لمواصلة النتائج الايجابية وسلسلة الانتصارات وإسعاد الجماهير بلقب جديد أمام الغريم التقليدي وذلك قبل اللقاء الصعب أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

علي جانب آخر يدخل كارتيرون المباراة بطموحات عالية بعد تحقيق لقب السوبر الافريقي الاسبوع الماضي علي حساب الترجي التونسي والفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS 1 HD بتعليق علي سعيد الكعبي وقناة AD SPORTS 2 HD بتعليق عصام عبده ، تردد القناة التردد: 11804 افقي.

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