أسعار الذهب تصدم المواطنين وترتفع 13 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب، خلال اليومين الماضيين، بقيمة 13 جنيها لكل عيار، إذ سجل الجرام عيار 21 الأكثر شهرة ومبيعًا في مصر اليوم الأربعاء نحو 697 جنيها.

يأتي ذلك مع اقتراب سعر الدولار من الهبوط لأدنى مستوياته، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 7.9 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، فإن أسعار الذهب العالمية ارتفعت خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الأوقية 1609 دولارات في الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتأتي أسعار الذهب في مصر الآن على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 697 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 798جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 598 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5576 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1608 دولارات