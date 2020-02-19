عرض مغري لـ«ميسي» يدفعه للرحيل عن برشلونة

19 فبراير 2020 - 05:21 م

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة عرضًا مغريًا للانتقال إلى صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى، حيث ينتهى عقد اللاعب صاحب الـ32 عامًا فى يونيو 2021، فى الوقت الذى يملك فيه بندا يمنحه أحقية الرحيل فى نهاية الموسم الحالى، دون دفع أى مقابل للنادى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلاُ عن البرنامج الإذاعى "راديو كونتيننتال" الأرجنتينى، أن جييرمو باروس شيلوتو مدرب لوس أنجلوس جالاكسى، مهتم بالتعاقد مع ليونيل ميسى، خاصة بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش، الذى غادر النادى وانضم إلى ميلان يناير الماضى.

وأضافت الصحيفة أن مدرب لوس أنجلوس جالاكسى تحدث مع خورخى ميسى، والد قائد برشلونة، لمعرفة ما إذا كان ابنه سيهتم باللعب فى دورى المحترفين الأمريكى أم لا، فى الوقت التى لا توجد فيه أية تطورات فيما يخص مستقبل ميسي مع برشلونة، وهو ما دفع لوس أنجلوس جالاكسي للتحرك نحو النجم الأرجنتينى.

ويعيش الأرجنتينى ليونيل ميسي فترة غير مستقرة مع برشلونة خلال الوقت الحالي، بعد أزمته الأخيرة مع إيريك أبيدال المدير الرياضى، بعدما أدلى الأخير تصريحات، بأن عدد من نجوم الفريق سبباً في إقالة فالفيردي المدرب السابق للبارسا، وهو ما دفع البرغوث للرد عليه بقوة وطالبه بتحديد أسماء عند الحديث في مثل هذه الأمور.

وأعلنت مؤسسة لوريوس عن فوز الثنائى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى، ولويس هاملتون سائق فورمولا 1 لأول مرة فى التاريخ ، بجائزة "أفضل رياضى فى العام" لشخصين.

وقالت الصفحة الرسمية للجائزة على موقع تويتر أن ليونيل ميسى أصبح أول لاعب كرة قدم يفوز بجائزة لوريوس كأفضل رياضى، بينما انضم لويس هاملتون إلى السائقين مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل.

وكشف الصفحة الرسمية أن اللاعب الأرجنتينى يترشح هذا العام للمرة السادسة فى مسيرته لنيل الجائزة. حيث سبق ترشيح البرغوث للفوز بالجائزة فى أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 و2016، لكنه لم يفز بالجائزة فى أى من هذه المرات.

وخلال العام 2019 فاز ليونيل ميسى بجائزة الكرة الذهبية البالون دور، السادسة فى مسيرته، ليفك الاشتباك مع شريكه السابق، البرتغالى كريستيانو رونالدو، فى الفوز بالجائزة 5 مرات، لكل منهما قبل العام الحالي.