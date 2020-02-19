«نتنياهو» يجتمع بوزراء داخل مستشفى..تعرف على السر؟

19 فبراير 2020 - 04:58 م

قالت القناة العبرية الـ"13"، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعًا عاجلًا للقيادات الإسرائيلية داخل مستشفى.

وذكرت أن "نتنياهو" اجتمع بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي وبعض وزراء حكومته في مستشفى شيبا بمنطقة تل في مدينة تل أبيب، بشكل استثنائي.

وكشفت أن ذلك يأتي استعدادا لاستيعاب الإسرائيليين من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية في اليابان، المحجور على ركابها بسبب فيروس "كورونا" الجديد، خاصة وأن المئات من ركابها مصابين بهذا الفيروس.

وأفادت القناة بأن نتنياهو التقى بأعضاء مجلس الأمن القومي بحضور وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية، موشيه كحلون.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تحاول الانتهاء من تجهيز غرف خاصة للحجر الصحي لاستيعاب مواطنيها العائدين من السفينة اليابانية.