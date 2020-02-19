هدية غير متوقعة من «صلاح» لطفل سوري

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المصريون

محمد صلاح

اتليتكو مدريد

ليفربول

منح النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، هدية ثمينة لطفل سوري فقد ساقه في عملية إرهابية.

وأرسل النجم المصري اليوم الحذاء الخاص به ويحمل توقيعه هدية تذكارية للطفل صاحب الـ 8 سنوات الذي يعشق كرة القدم.

وكان محمد صلاح شارك في لقاء فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة الريدز بهدف دون رد.

خميس الجاسر هو طفل سوري بعمر الـ8 سنوات، فقد ساقه خلال الأحداث، والحرب الدائرة على الأراضي السورية.


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