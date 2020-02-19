«الصحة العالمية» تكشف عدد المصابين بـ«كورونا»في مصر

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بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدي مصر، الدكتور جون جبور، إن مصر سجلت حالة واحدة فقط من فيروس كورونا، نافيًا ما زعمه البعض عن إصابة أشخاص أخرى.

وشدد خلال مؤتمر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية، حول فيروس كورونا الجديد «COVID-19».

وأشاد بدور وزارة الصحة المصرية في تطبيق الخطة الاحترازية للحفاظ على سلام المواطنين من الفيروس المنتشر، وفقًا لتعليمات المنظمة، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الوزارة ككل.

وأوضح أن مصر عملت على تقوية نظام الترصد بشكل عام والأحداث بشكل خاص، مؤكدًا أن كافة الدول مجبرة على الإبلاغ عن حالات الاشتباه.

وناشد خلال مؤتمر الصحة العالمية، المواطنين في كافة الدول، بالاعتماد على المعلومات من مصادرها الموثوقة، لأن الشائعات ترهق النظام الصحى، وتؤدى إلى هلع بين الناس.


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