الصحة العالمية تحذر من الكمامات

19 فبراير 2020 - 02:13 م

أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بوحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية من الاستخدام المفرط للكمامات لافتًا إلى أنها قد تكون ناقلة للأمراض في بعض الأحيان.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي دليل علمي علي إمكانية انتقال الفيروس المستجد عن طريق الطعام، حسبما نشرت "الوطن".

جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عقد اليوم مؤتمرًا عن أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية بعد عقدها مؤتمر صحفي فور بداية انتشار المرض.