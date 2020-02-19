  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والزمالك

صور السيسى تزين استاد "بن زايد"

نانسي عجرم

نانسي عجرم تثير الجدل وتظهر مع شبيه قتيل منزلها

أثاث مريم فخر الدين في المزاد

"والدتها مسيحية وتزوجت 4 مرات".. ما لا تعرفه عن مريم فخر الدين

مطربي المهرجانات

حكم الاستماع إلى أغانى المهرجانات؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وزير التموين

قرار عاجل من وزير التموين بشأن الدعم النقدى

أطفال المدارس

انتشار "كورونا" بالمدارس.. ومجلس الوزراء يكشف الحقيقة

محمد رمضان

الطيار المفصول يخرج عن صمته .. ويكشف مفاجأة جديدة عن " محمد رمضان"

مرتضى منصور

"مرتضى" يفاجئ "الغندور" بهذا الأمر على الهواء مباشرة

الزمالك

أول غيابات الزمالك بالسوبر أمام الأهلى

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

سر انتشار "كورونا" بووهان الصينية.. السبب صادم

قتل نجله والمباحث تكشف تفاصيل الجريمة الغامضة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الصدفة تكشف الزوجة الخائنة.. تفاصيل مثيرة في مقتل الزوج بالزيتون

#

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

#

كاميرا تكشف تفاصيل مثيرة قبل استهداف الطائرة الأوكرانية

#

داعشية مصرية تكشف تفاصيل صادمة من قلب سجون سوريا

الشرطة

النيابة العامة

اطفيح

"كان نفسي يطلع متعلم وأحسن مني هو وأخواته الخمسة، أهو مات وأنا هتسجن".. كلمات قالها الأب وهو عامل بمصنع طوب في أطفيح دفن نجله البالغ من العمر 13 عامًا بعد وفاته، إلا أن الوفاة كان ورائها جريمة اكتشفها الجيران.

وتعود بداية الأحداث إلي تلقي الأب العديد من الشكاوي من جيرانه بسبب سوء سلوك نجله حيث قام بالسرقة أكثر من مرة ، فمرة سرق موبايل وأخري سرق نقود، ولأنها أرياف فشعر الأب بالعار وحاول إصلاح نجله عما يفعل فلم يجد الأب أمامه إلا أن يعاقبه بضربه، فقام بضربه بجريدة نخل ولكنه لم يتحمل فمات من كثرة الضرب.

قرر الأب أن يدفن نجله دون أن يعرف أحد حقيقة ما حدث إلا أن الأهالي شكوا وطلبوا منه أن يتوجه إلى الأطباء ربما يتمكنون من إنقاذه وبالطبع اكتشف الطبيب سبب الوفاة وقبضت الشرطة على الرجل الذي اعترف بجريمته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مسن عراقى يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء مباشرة
» مصروف خيالى لزوجة "رونالدو"
» الضرائب تطالب "فيس بوك" بسداد 9 مليارات دولار
» "الجملة دى مش هتسمعوها تاني".. خبر سار من الكهرباء للمواطنين
» "بعد أقوم أبوسك".. ليلى علوى مطلوبة على جوجل
» بالفيديو.. بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين
» حقيقة مشادات لاعبي الزمالك بمعسكر أبوظبي
» محافظ المنوفية يعترض على قرار "التعليم" بشأن فيديو الراقصة
» رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
» المقاولون يواجه المصرى فى كأس مصر
» البنوك تستغيث بـ«المركزي» للتدخل والوساطة عند «المالية»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان