» مصروف خيالى لزوجة "رونالدو"

19 فبراير 2020 - 01:35 م

كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ الذى يعطيه اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، لزوجته الحسناء الإسبانية جورجينا رودريجيز كمصروف شهرى.

وأعلنت التقارير أن "رونالدو" يمنحها مبلغًا يصل إلى نحو 96 ألف يورو شهريًّا؛ فى ظل حصول اللاعب على دخل ضخم من ناديه والمقدر بحوالي 34 مليون يورو سنويًّا.

جدير بالذكر أن رونالدو أنجب من جورجينا طفلة واحدة هي ألانا مارتينا، وتبلغ من العمر عامين، بالإضافة إلى أبناء اللاعب الثلاثة التي تقوم بتربيتهم.